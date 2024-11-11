Mimar Sinanspor-Bartınspor maçının dördüncü hakemi Onur Aydoğan karşılaşmanın oynandığı esnada gerek Mimar Sinanspor yedek kulübesine, gerekse saha kenarında görev yapan basın mensuplarına ve saha görevlilerine devamlı tehdit savurdu. Bir an maçı takip etmeyi bırakan dördüncü hakem Onur Aydoğan maçın heyecanından dolayı pozisyonlarla alakalı kendi içinde yorum yapan Mimar Sinanspor yedek kulübesi ve saha içinde görev yapan basın mensuplarına “Sizi saha dışına atarım. Maçı doğru düzgün takip edin. Yorum yapmayın” diyerek tehdit etti.

Aydoğan'ın bu tehditleri sonunda saha kenarında sık sık gerginlik yaşandı.