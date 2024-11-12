Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sektöründeki hileli firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Yapılan analizler sonucunda insan sağlığını riske atan bu firmalar, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden halka duyuruluyor.

BAKANLIK LİSTEYİ GÜNCELLENDİ

11 Kasım tarihinde yapılan güncellemeyle listeye yeni firmalar eklendi. İstanbul, Manisa, Bursa, İzmir, Tokat ve Mersin'deki gıda sahtekârlarının isimleri teker teker ifşa oldu.

KIYMA VE DÖNERDEKİ HİLELER DİKKAT ÇEKTİ

En dikkat çeken noktalar ise, kıyma yerine at ve eşek eti, döner yerine dil eti, kaşar peynirinin içinde bitkisel yağ tespit edilmesi oldu. Ayrıca, koyun sütüyle yapıldığı iddia edilen eritme peynirinin içeriğinde aslında koyun sütü bulunmadığı da ortaya çıktı.