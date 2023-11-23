11 Aralık 1953’de yaşamını yitiren TGC Kurucu Başkanı Sedat Simavi adına 47 yıldan bu yana sürdürülen ödüller; gazetecilik, televizyon, radyo, karikatür, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve spor dallarında veriliyor.
2023 Gazetecilik Ödülü T24 internet haber sitesindeki “Sinan Ateş cinayeti” başlıklı yazı dizisi nedeniyle Tolga Şardan’a verilirken, AFP foto muhabiri Adem Altan da “Gazetecilik Övgü Ödülü”ne değer bulundu.
Diğer ödüller şöyle:
Radyo: Andaç Üzel, Radyo Övgü: Feyza Öztoprak Kaptı, Televizyon: Haber: Sevgi Şahin – Ömür Dikme, Haber Övgü: Nazlı Yerebasmaz – Çağlar Güner, Belgesel Övgü: Eda Göklü – Cihan Çekiç, Karikatür: Haslet Soyöz, Karikatür Övgü: Halis Dokgöz, Edebiyat: Füruzan, Sosyal Bilimler: Doç.Dr. Zafer Karademir, Sosyal Bilimler Övgü: Tuğba Tekerek, Fen Bilimleri: Prof.Dr. İ. Halil Kavaklı, Prof.Dr. Alper Okyar, Doç.Dr. Şeref Gül, Fen Bilimleri Övgü: Prof.Dr. Olcay Coşkun, Sağlık Bilimleri: Doç.Dr. Urartu Özgür Şafak Şeker, Spor: A Milli Kadın Voleybol Takımı.