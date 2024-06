Yüzde 70’inin DOKAP, yüzde 30’unun ise Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nce karşılandığı ekipmanlar için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde bir tören düzenlendi.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Kaya, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, AK Parti İl Başkan Vekili Ali Evlüce, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan ve üreticilerin katıldığı törende konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin, “Yem sektörü, yalnızca hayvanların temel besin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmaz; aynı zamanda et, süt, yumurta ve diğer hayvansal ürünlerin kalitesini ve miktarını da doğrudan etkiler. Maliyeti toplamda 8.220.900 lira olan, %70 Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteği ve %30 Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği katkılarıyla ‘Yemde Birlik Gücü’ projesini gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

Proje kapsamında, oluşturulan karışım sayesinde işletmenin karlılığını arttıracak ve yem verimindeki dalgalanmaları önleyecek olan, 1 adet 30 m3 Toplam Hazırlanmış Rasyon Makinesi (TMR) ve 1 adet TMR Yem Paketleme Makinesi, üretilen yemin kalitesinin kontrol edilebilmesi için, 1 adet yakın kızılötesi spektrometresi (NIR cihazı) alımı gerçekleştirilmiştir.” dedi.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, DOKAP’tan sağlanan desteklerle ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiklerini kaydederek, “Şuan 400’e yakın köy merkezinde süt toplama tankımız var. Bunların hepsi devletin destekleriyle oluyor” dedi.

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ise, “Çorum’un bizim için diğer iller arasında önemli bir yeri var. En iyi çalıştığımız illerden birisi Çorum. Tarım, hayvancılık ve sulamayla ilgili enerjimizi alıyoruz ve bu enerji yatırıma dönüyor.

DOKAP olarak her zaman nitelikli projelere destek veriyoruz. İlin tüm dinamikleri el ele verince güzel şeyler oluyor. Çorum’da bu enerjiyi her zaman hissettik” şeklinde konuştu.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, yaşanan iklim değişikliği ile birlikte tarımın konjonktürel olarak dünyadaki yerinin çok önemli bir hale geldiğini söyledi. Çorum’un Türkiye’nin tarımsal üretimine önemli katkı sunan illerin başında geldiğini belirten Ahlatcı, tarımsal faaliyetlere her zaman önem verdiklerini dile getirdi.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı da yaptığı konuşmada Çorum’da tarımda güzel işlerin yapıldığını söyledi. Çorum’un bir tarım kenti olduğunu ve bu bilinçle de üretim faaliyetine devam edildiğini kaydeden Dağlı, Valilik olarak tarım sektörünün temsilcileriyle düzenli olarak görüştüklerini belirterek, “DOKAP ve kendi öz gücümüzü kullanarak tarımsal faaliyetleri sistemi hale getirmeliyiz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Dağlı, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya’ya plaket ve teşekkür belgesi verdi.