Altın fiyatları yakından takip edilmeye devam ediyor. Vatandaşların 'güvenli limanı' altın fiyatları bir önceki kapanışının biraz altında bir değerden alıcı buluyor. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, yatırımcılar ve altın alacakların merakla takip ettiği 11 Haziran 2024 Salı günü çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 401 liradan yaparken; 11 Haziran Salı günü saat 07:30 itibarıyla 2 bin 397 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 926 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 920 TL'den alıcı buluyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.397,36

Satış: 2.397,69

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.302,20

Satış: 2.302,54

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.835,77

Satış: 3.920,22

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 15.343,09

Satış: 15.632,95

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 7.647,57

Satış: 7.840,45

ZİYNET ALTIN FİYATI

Alış: 15.343,09

Satış: 15.632,95

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 15.951,01

Satış: 16.353,73

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 1.286,70

Satış: 1.704,61

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.186,39

Satış: 2.316,36