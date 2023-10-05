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Ahlatcı Çorum FK’nın 2017-2018 Sezonu için Galatasaray’dan kiraladığı Doğan Can, kırmızı-siyahlı formayla 35 resmi maçta 14 gol atmış ve takımının en golcü futbolcusu olarak sezonu tamamlamıştı. Çorum’dan ayrıldıktan sonra 4 sezon Bandırmaspor’da top koşturan, geçen sezonu ise Giresunspor’da geçiren Doğan Can, bu sezon başında yeniden Bandırma’ya döndü.

Bandırmaspor’un kaptanlığını yapan 26 yaşındaki golcü futbolcu, bu sezon 7 maçta 421 dakika süre alırken, 3 gol attı. Davas, yarınki maç öncesinde, Balıkesir temsilcisinin en büyük gol silahlarından biri olarak dikkat çekiyor.