Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), ağustos itibarıyla konutlarda kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında yüzde 38, yıllık doğalgaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğalgazın satış fiyatında ise yüzde 33,1 zam yapıldığını bildirdi.

BOTAŞ'ın internet sitesinde ağustosta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife tablosu yayımlandı.

BOTAŞ'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

- "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır. Bu kapsamda, Kuruluşumuz tarafından 01 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

- Yıllık doğalgaz tüketimi 300.000 Sm3 ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğalgazın toptan satış fiyatında %33.1, • Konutlarda kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında %38.0, oranında artış yapılmıştır.

- Bununla birlikte elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatı ile yıllık doğalgaz tüketimi 300.001 Sm3 ve üzerinde olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğalgazın toptan satış fiyatında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır."