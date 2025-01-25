“Doğal Olan Normal Doğum” adlı stant, gebe ve gebe yakınlarının faydalanabileceği önemli bilgiler sunmak amacıyla kuruldu. Stantta, gebe okulu, gebelikte ve lohusalıkta beslenme, fiziksel aktivite, psikolojik destek, riskli gebelik, doğum çantası hazırlama, emzirme, yenidoğan sağlık taraması ve bakımına kadar geniş bir yelpazede bilgilendirme yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, normal doğumun özendirilmesi ve sağlıklı gebelik süreçlerinin desteklenmesi gerektiğini belirterek, bu tür bilgilendirmelerin anne ve bebek sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladılar.

Editör: KEMAL YOLYAPAR