Çorum merkezdeki mahalle muhtarları, İl Sağlık Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında bir araya geldi. Toplantıya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Göksal katıldı.

Toplantıda, Prof. Dr. Sinan Zehir muhtarların sağlık hizmetlerinin tanıtılması ve halk arasında farkındalık oluşturulmasındaki önemini vurgulayarak, bugüne kadar verdikleri destek için teşekkür etti.

Dr. İhsan Demirbaş ise il genelinde sunulan sağlık hizmetleri hakkında bilgi verdi. Evde sağlık hizmetlerinden, normal doğumun teşvikine yönelik çalışmalarına kadar birçok konuya değinildi. Özellikle, kanser taramaları konusunda önemli açıklamalar yapıldı. Dr. Demirbaş, il genelinde meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kolon kanseri taramalarının önemine dikkat çekti.

Toplantıda ayrıca, Dr. Hüseyin Göksal, il merkezinde tamamlanan, devam eden ve planlanan sağlık yatırımlarını tanıttı. Aile Sağlığı Merkezleri, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binalarının konumları ve vatandaşların sağlık hizmetlerine erişim kolaylıkları hakkında bilgiler paylaşıldı.

KANSER TARAMALARININ ÖNEMİ VURGULANDI

Toplantıda kanser taramaları üzerine detaylı bir bilgilendirme yapıldı. İl genelinde 36.392 kadına mamografi çekilerek meme kanseri taraması, 50.169 kadından smear alınarak rahim ağzı kanseri taraması ve 45.622 kadın ve erkekten gaitada gizli kan bakılması suretiyle kolon kanseri taraması yapılması gerektiği bildirildi.

Ayrıca, Aile Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezleri’nde bu taramaların ücretsiz olarak yapılacağı belirtildi. 1 Şubat 2025’ten itibaren Sağlıklı Hayat Merkezi’nin Cumartesi günleri de açık olacağı ve kanser taramalarına devam edileceği açıklandı. Muhtarlara, mahalle sakinlerine bu hizmet hakkında bilgi vererek, tarama kapsamında olan kişileri aile hekimliklerine ve Sağlıklı Hayat Merkezi’ne yönlendirmeleri tavsiye edildi.

Editör: Haber Merkezi