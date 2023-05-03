Dodurga Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Mustafa Aydoğdu, Futbol İl Temsilciliğine verdiği dilekçede, ligden çekilmek istediklerini bildirdi. Aydoğdu, 2 Mayıs’ta verdiği dilekçede “Devam etmekte olan BELTAŞ A.Ş. 2.Amatör Küme müsabakalarına gerek maddi imkânsızlıklar, gerekse bunlara bağlı olarak sporcularımızın ayrılmaları ve maçlara çıkacak sporcu sayımızın yetersizliği dolayısıyla bugünden itibaren Çorum BELTAŞ A.Ş. 2.Küme’den çekilmek istiyoruz. Gereğini saygılarımla arz ederim” ifadelerine yer verdi.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Dodurga Gençlik ve Spor Kulübü, ligin geride kalan bölümünde 7 maça çıkarken, 2 galibiyet, 5 yenilgi aldı ve topladığı 6 puanla 5.sırada yer alıyor. Uzun yıllar sonra 2.Amatör Küme’de boy gösteren Dodurga temsilcisi, bu maçlarda attığı 12 gole karşılık 19 gol yedi.

Dodurga Gençlik ve Spor Kulübü’nün ligde çekilmesi üzerine, 19 puanla liderlik koltuğunda oturan Kargıserispor, şampiyonluk için çok büyük avantaj yakaladı.

(Hüseyin AŞKIN)