BELTAŞ 2.Amatör Küme son hafta maçında 33 puanla ikinci sırada yer alan Dodurga Beyliğispor ile 30 puanla üçüncü durumda bulunan Buharaspor Dodurga’da karşı karşıya geldi. Dodurga İlçe Sahası’nda oynanan karşılaşmayı Dodurga temsilcisi 3-2 kazanarak puanını 36’a yükseltti ve sezonu ikinci sırada tamamlayarak Sungurlu Belediyespor’un ardından 1.Küme’ye adını yazdırmayı başardı.
SAHA: Dodurga İlçe
HAKEMLER: Abdullah Enes Gökgüney, Ebubekir Kılcı, Mertcan Öğreten.
DODURGA BEYLİĞİSPOR : Furkan, Zafer, Ahmet, İsmail, Kadir, Emre, Ali, Ali Baran, Berat, Osman, Serkan.
YEDEKLER: Abdullah Enes, Mustafa, Hayrettin, Kadir, Egemen, Onur, Mustafa, Efecan, Gökhan, Metin.
BUHARASPOR: Uğur, Ahmet Ensar, Oğuzhan, İsmet Semih, Sadık, Muharrem Batuhan, Asjhın Adidov, Mert, Gürkan, Alperen, Şemsettin.
YEDEKLER: abdullah Kadir, Burak, Murat. Muhammet Emin, Mert, Koray.
GOLLER: Dk.19 ve 71 Ali Koçak Dk.21 Serkan (Dodurga) Dk.85 ve 89 Şemsettin (Buhara)