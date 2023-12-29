Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hafızlık Eğitim Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, Program ve Materyal Geliştirme Daire Başkanı Muammer Şahin ve Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Hüseyin Küçük, İl Müftü Vekili Fatih Kaya’yı ziyaret ederek görüştü. 

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İl Müftü Yardımcısı Fazıl Saraç ve şube müdürlerinin d e hazır bulunduğu ziyaretin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri sırasıyla Lalezar Yatılı Hafızlık Kur’an kursunu, Şehit Ali Karslı ve Hz. İbrahim Camii 4-6 Yaş Kur’an Kursunu ziyaret ederek öğrencilerle bir süre sohbet edip kurs yöneticilerinden eğitim ve faaliyetler hakkında bilgi aldı.
Heyet son olarak inşaatı büyük bir hızla devam eden Hıdırlık Hafızlık Kur’an Kursu’nu da inceledi.

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