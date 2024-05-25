Giriş Sınavı başvuruları 27 Mayıs pazartesi günü saat 9’da başlayacak 14 Haziran Cuma günü saat 18’de sona erecek.

35 yaşını doldurmamış adaylar, “Bilişim ve Bilgi Teknolojileri”, “Teknik Destek” ve “Kurumsal Destek” kategorilerinden birine, e-Devlet kariyer kapısı üzerinden başvuru yapılabilecek.

Giriş sınavının yazılı aşaması 6 Temmuz 2024 tarihinde Ankara’da yapılacak.

Kazananların atamaları, konsolosluk ve ihtisas memurluğu ünvanıyla yapılacak.

Adaylar başvuru kapsamında lisans mezuniyeti ve diğer şartlarla ilgili ayrıntılara, Resmi Gazete ya da Dışişleri Bakanlığı'nın ilgili sayfasından ulaşabilecekler.