Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’ndeki ikinci sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, 4.hafta maçında bu akşam Sakaryaspor’u konuk edecek.

İlk 3 haftalık periyotta, Ümraniyespor’a 3-0 yenilen, Fatih Karagümrük’le 2-2, Bandırmaspor’la da 0-0 berabere kalarak 2 puan alan Ahlatcı Çorum FK, bu akşam sezonun ilk galibiyeti için mücadele edecek. Kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Serkan Özbalta nezaretinde, hafta başından beri sürdürdüğü hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamlayıp maç saatini beklemeye başlarken, tedavileri süren Atakan Cangöz, Suat Kaya ve Kabongo Kasongo takımdaki yerlerini alamayacaklar.

Futbolculara ödeme yapılmaması nedeniyle büyük bir kaosun içerisinde olan Sakaryaspor ise ligde oynadığı 3 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. Çarşamba günü, kaosun gölgesinde, şampiyonluğun en güçlü adaylarından Amed Sportif Faaliyetler’le 0-0 berabere kalan yeşil-siyahlı ekip, Çorum’a oldukça iddialı geldi. Teknik direktör Suat Kaya, ilk galibiyetlerini Çorum FK’ya karşı almak için oynayacaklarını söyledi.

2 puanlı Ahlatcı Çorum FK ile 3 puanlı Sakaryaspor arasında, bu akşam Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maçı İzmir bölgesi üst klasman hakemlerinden Ayberk Demirbaş yönetecek. Saat 21.45’te başlayacak maçta Ayberk Demirbaş’ın yardımcılıklarını ise İzmir bölgesinden Sezgin Çınar ve Ömer Lütfü Aydın yapacak. Yine İzmir bölgesinden Erdem Temel de zorlu karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.