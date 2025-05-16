Necati Uyanık (56) 19 S 0070 plakalı servis minibüsü ile Çevreyolu Bulvarı’nda seyir halindeyken rahatsızlandı.

İskilip Kavşağı’nda aracını durduran Uyanık, bir tanıdığını arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine belirtilen yere polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Uyanık, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uyanık'ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK