Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu, terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Terörün bitmesi hepimizin ortak arzusu ancak bu konuda derin tereddütlerimiz var” dedi.

Partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendiren Kuşcu, terör örgütünün bir şubesinin kendisini fesih etmesiyle terörün sonlanmayacağını belirterek, “Peki Suriye’deki yapı ne olacak? KCK örgütlenmesi ne olacak? Bu sürecin içerisinde bölücü başına umut hakkı da olacak mı?” diye sordu.

PKK’nın zaten bitmek üzere olan bir örgüt olduğunu kaydeden Kuşcu, “Ancak süreçle ilgili derin kuşkularımız var. Türkiye bir federasyona mı gidecek? Terör örgütüne ne vaat edildi? Bunlarla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz ve yetkililer de herhangi bir açıklama yapmıyor” dedi.

Editör: Haber Merkezi