Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve uzun yıllar camiaya hizmet etmiş isimlerin onurlandırıldığı 2025 Yılı Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni önceki gün TOBB İkiz Kuleler’de büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen törene; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TOBB yönetim kurulu üyeleri, oda ve borsa başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Törende, 30 yıl ve üzeri süredir görev yapan oda ve borsa başkanları ile meclis üyelerine, ülkemizin ekonomik ve ticari hayatına katkılarından dolayı plaket ve hizmet şeref belgeleri takdim edildi. Bu anlamlı törende, Alaca TSO Yönetim Kurulu Başkanı Günser Şirin, ticaret hayatına 30 yıl kesintisiz ve özverili katkılarından dolayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden 30 Yıllık Hizmet Şeref Belgesi’ni aldı.

Günsel Şirin, törenin ardından yaptığı açıklamada; “Böylesine anlamlı ve onurlu bir belgeyi Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden almak benim için büyük bir gurur kaynağı oldu. 30 yıl boyunca görevimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Bu belge, aynı zamanda üzerimizdeki sorumluluğun da bir göstergesidir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilçemiz ve bölgemiz için çalışmaya devam edeceğim,” ifadelerini kullandı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise hizmet belgelerinin sadece bir ödül değil; sorumluluk, sadakat ve azmin sembolü olduğunu vurgulayarak; “Sizler Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında omuz verenlersiniz” dedi.

Editör: Haber Merkezi