Samsun’dan Ankara istikametine seyreden Remzi Uslu (51), idaresindeki 55 FU 488 plakalı TIR, Çevreyolu yapımı devam eden İskilip Köprülü Kavşak Yolu inşaat alanına yakın bir mevkide yoldan çıkarak şarampole yattı.

TIR’ın, tek şeride düşen yolda tehlikeli konumda durduğunu gören polis ekipleri, aracın yanına geldiklerinde sürücünün araç içerisinde hareketsiz yattığını farketti.

Olay yerine acil ambulans talep eden Çorum Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği polisleri, sağlık ekipleri gelene kadar Uslu’ya kalp masajı yaptı.

Sağlık ekiplerince ambulansa alınan ve ambulans içerisinde de kalp masajı yapılan Remzi Uslu, kaldırıldığı Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.