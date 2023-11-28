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Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 13.hafta maçında konuk ettiği Altay karşısında aldığı 3-0’lık galibiyetle hem “3 puan” hasretine son verdi, hem de ligin en kötü iç saha takımı unvanını rakibine bıraktı.

Altay maçı öncesinde, 6 haftadır galibiyet özlemi çeken Çorum temsilcisi, 3 puanla da ligin “en kötü iç saha takımı” unvanına sahipti. Geçtiğimiz Pazar günü, lig sonuncusu Altay’ı konuk eden Ahlatcı Çorum FK, ilk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısında Ozan Sol, Thomas Verheydt ve Gökhan Karadeniz’in golleriyle 3-0 kazandı. Bu galibiyetle genel tablodaki puanını 17’ye yükseltip averajla 9.sıraya yerleşen kırmızı-siyahlı takım, 6 maçlık galibiyet özlemine de son verdi. Çorum temsilcisi, bu galibiyetle aynı zamanda “en kötü iç saha takımı” unvanını da Altay’a devretti. İç saha puanını 6’ya yükselten Çorum FK, tablonun averajla 14.sıradasında yer alırken, 4 puanlı Altay, genel tablodan sonra “en kötü iç saha takımı” olarak da son sıraya geriledi.

ZİRVEDE EYÜP VAR

Altay’ın “en kötü” olduğu iç saha puan cetvelinin zirvesinde ise Eyüpspor var. Genel tabloda 33 puanla lider durumda bulunan İstanbul temsilcisi, iç sahada oynadığı 7 maçta 6 galibiyet alarak topladığı 18 puanla bu alanda da zirvede yer alıyor.

Ahlatcı Çorum FK, 13 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 6 yenilgi alırken, topladığı 17 puanın 6’ısını evinde, 11’ini ise deplasmanda aldı. Kırmızı-siyahlı takım 13 maçta attığı 20 gole karşılık kalesinde 16 gol gördü.