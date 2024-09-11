Yeteneksizsiniz finalistlerinden Emir Aslan’ın da içinde bulunduğu gösteri ekibi Türkiye turnesine Çorum ve ilçeleriyle devam ediyor.

GÖSTERİ İLÇELERDEN BAŞLIYOR

Spiderman Şov, Guinness Records ve Lastik Adam gösterileriyle çocuklara heyecanlı anlar yaşatmaya hazırlanan ‘Dinozor Sirki’ 12 Eylül Perşembe günü saat 17.00 ve 19.00 olmak üzere Alaca Kültür Merkezi’nde çocuklarla buluşacak.

Türkiye’nin tüm illerinde ve ilçelerinde çocuklarla buluşmaya devam eden gösteri ekibi 13 Eylül Cuma günü Osmancık ilçesinde saat 17.00 ve 19.00’da iki gösteri gerçekleştirecek. Osmancık’taki gösteriler ise Osmancık Alyans Düğün Salonu’nda olacak.

14 Eylül Cumartesi günü Sungurlu’da çocuklarla buluşacak olan gösteri ekibi burada Özel İdare İş Merkezi Toplantı Salonu’nda saat 12.00 – 14.00 – 16.00 ve 18.00 olmak üzere 4 ayrı gösteri sunacak.

ÇORUM’DA DEVLET TİYATRO SALONU’NDA

‘Dinozor Sirki’ Çorum’da ise 15 Eylül Pazar günü Devlet Tiyatro Salonu’nda saat 13.00 – 14.30 ve 16.00 olmak üzere 3 ayrı gösteri sunacak.

Tüm çocukların ve yetişkinlerin davetli olduğu gösterinin bilet fiyatları ise öğrenciler için 100 TL, yetişkinler içinse 200 TL.

İletişim tel: 05347891888

INSTAGRAM : dinozor_fun