Çorum Belediyesi ile Çorum Kent Konseyi tarafından kültür-sanat etkinlikleri kapsamda düzenlenen “Höyüklerde Bir Balam” Resim Sergisi bugün (11 Eylül 2024 Çarşamba günü) açılacak.

Ressam Güler Gök’ün eserlerinin sergileneceği “Höyüklerde Bir Balam” resim sergisi saat 16.00’da Çorum Belediyesi Sanat Galerisi ve Müzesi’nde açılacak. 11-23 Eylül tarihleri arasında açık kalacak olan sergide sanatçının resimleri sergilenecek.

Çorum Belediyesi tarafından yapılan açıklamada sergiye tüm Çorumlular davet edildi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR