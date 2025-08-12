Cumhuriyet Halk Partisi’nin Tokat’ta düzenlediği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi büyük ses getirdi.

Mitinge CHP Çorum İl Örgütünden de geniş bir katılım sağlanırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçime gidilmesi talebini bir kez daha yineledi.

Tokat mitingine Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, İl ve Merkez İlçe yöneticileri, ilçe başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri, kadın kolları yöneticileri, gençlik kolları yöneticileri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı.

CHP Çorum İl Başkanı Solmaz, diğer illerin milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanları ve parti üst düzey yöneticileri ile de sohbet ederek çalışmaları ve gündemi değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması çağrısıyla her hafta sonu Türkiye’nin farklı bir ilinde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" eylemlerinin bu haftaki durağı Tokat oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tokat Gaziosmanpaşa Bulvarında vatandaşlarla bir araya geldi. Miting sırasında Gazze'de açlıktan ölen çocuklar için telefon ışıkları yakıldı.

Konuşmasında çiftçi sorunlarını gündeme getiren Özel, “Buradan Tarım Bakanı'na, Maliye Bakanı'na ve Erdoğan'a sesleniyorum. Don afetinin yaralarını bir an önce sarın, çiftçinin zararını bir an önce karşılayın" dedi.

Sahte diploma olayını sert dille eleştiren Özel, “Milletin geleceğini satanlara ilk seçimde hesap sormaya hazır mıyız! Ekrem Başkan'ın alnının teriyle aldığı diplomayı iptal edenler, olmayan diplomaları var etmeye çalışıyor" ifadesini kullandı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ