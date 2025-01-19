Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 2025 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Küçük Kızlar Voleybol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 10 takımın katılımı ile gerçekleşen il birinciliğinde önceki gün final heyecanı yaşandı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final maçında Dinamik Spor Kulübü ile Milli Eğitim Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Dinamik Spor Kulübü son yıllarda olduğu gibi bu yılda şampiyon olmayı başardı. Milli Eğitim Spor Kulübü ise ikincilik kupası ile teselli buldu.

ÜÇÜNCÜLÜK KUPASI MECİTÖZÜ DOĞUŞ’UN

Final maçı öncesi Mecitözü Doğuş Spor Kulübü ile Oğuzlar Belediyespor üçüncülük maçında kozlarını paylaştı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Mecitözü temsilcisi 25-9, 19-25, 25-13 ve 25-20’lik setlerle kazanarak üçüncülük kupasını kazandı. Oğuzlar temsilcisi ise il birinciliğini dördüncü sırada tamamladı.

Final maçının ardından düzenlenen törenle dereceye giren kulüplere kupa ve madalyaları teslim edildi.