Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldızlar (kız-erkek) Yüzme İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 12 okulun katılımı ile gerçekleşen il birinciliği yarışları Olimpik Yüzme Havuzu’nda yapıldı. Yarışlar sonunda kızlarda Özel TED Çorum Koleji şampiyon olmayı başarırken, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ikinci, Özel Çorum Bilgi Ortaokulu üçüncü, Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu ise dördüncülüğü elde etti. Erkeklerse ise şampiyonluk kupası Bahçelievler Salim Akaydın Ortaokulu’nun olurken, 23 Nisan Ortaokulu ikinci, Öze TED Çorum Koleji üçüncü, Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu ise dördüncülüğü elde etti.

Yarışlar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupaları verildi.