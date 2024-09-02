18 Ağustos 2024 Pazar günü güzel bir törenle nişanlanan, CHP önceki İl Başkanı ve İl Genel Meclisi Üyesi Ümit Er’in kızı Dilşad Er ile Çorum’un tanınmış simalarından Mahmut Kafkas’ın oğlu Semih Kafkas’ın nikâhları, Cumartesi günü Belediye Evlendirme Memurluğu Salonu’nda kıyıldı.

ODTÜ mezunu Dilşad Er Kafkas, yazılım ve robotik mühendisi olarak Almanya’da çalışıyor. Semih Kafkas ise inşaat mühendisi. Çiftin Almanya’da yaşayacakları öğrenildi.

ÇORUM HABER, Nilgün-Ümit Er ve Gülbahar-Mahmut Kafkas çiftlerini kutlar, Dilşad ile Semih’e ömür boyu mutluluklar diler.