Cumartesi akşamı Altınkaya Arena’da yapılan düğün, Çorum protokolünün yanı sıra, yüksek yargı mensuplarının da buluşmasına sahne oldu.

Genç çiftin nikâhını Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kıydı. Vali Doç.Dr. Zülkif Dağlı, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Başkan Yardımcıları ve üyeleri, önceki dönem TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AYM önceki dönem Başkanı Zühtü Arslan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve AK Parti önceki dönem Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan nikâh şahitliklerini yaptı.

Nisanur-Ömer Faruk çiftinin İstanbul’da yaşamaya devam edecekleri öğrenildi.

ÇORUM HABER, Ayşe-Kenan Yaşar ve Adalet-Zafer Erkurt çiftlerini kutlar, Nisanur-Ömer Faruk çiftine ömür boyu mutluluklar diler.