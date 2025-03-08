Kısa adı HİTİTSEM olan Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Diksiyon Kursu’na katılan öğrenciler 5 hafta boyunca devam eden uygulamalı eğitimler sonunda sertifikalarını aldı.

İletişim Uzmanı - Diksiyon Eğitmeni -Spiker Meltem Danışman Çınar tarafından verilen kurslar, halka açık olarak devam ediyor. Her meslekten herkesin katılabildiği kurslarda 'Temel Diksiyon - Topluluk Önünde Hitabet - Beden Dili ' eğitimleri uygulamalı olarak veriliyor. Yeni dönem kayıt başvuruları için Bahabey Caddesi Eski Diş Hastanesi karşısında bulunan HİTİTSEM'e bizzat ya da online olarak (https://hititsem.hitit.edu.tr/tr) hititsem adresi üzerinden başvuru yapılabiliyor.