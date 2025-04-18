11 Nisan’da yaşanan zirai donun ardından İskilip yolu üzerindeki meyve bahçelerinde üreticilerle bir araya gelen Özünel, içler acısı bir durum yaşandığını söyleyerek, bölgedeki bütün meyvelerin yüzde 100’ünün hasar aldığını dile getirdi.

Konuştukları üreticilerin geçmiş yıllarda sigorta yaptırdıklarını ancak pahalı olduğu için caydırıcı olduğunu ve bu nedenle sigorta yaptıramadıklarını söylediğini ifade eden Özünel, “Devlet bunları da göz önüne bulundurarak, zarar gören üreticiyi desteklemeli. Buradaki üreticinin 20 dönümlük kirazı,1 yıllık emeği bitmiş durumda. Önümüzdeki sene için bütün beklentileri boşa çıkmış. Kendisinin dışında başka kesimleri de doğrudan etkileyecek durumda. Kirazları toplayacak insanlara ücret veriliyordu şimdi verilemeyecek. Tüccar ise ‘ne yapacağız’ diye mağdur. Devlet, üreticilere destek vereceği zaman tümünü göz önünde bulundurarak destek vermeli” dedi.

“ÜRETİCİLER ÖRGÜTLENMELİ”

Üreticilerin örgütlü olması gerektiğinin altını çizen Özünel, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Üretici birlikleri var ama çok fazla sesleri çıkmıyor. Çorum’da sadece Ceviz Üreticileri Birliği bir açıklama yaptı. Diğer üretici birliklerinden herhangi bir ses çıkmadı. Üreticilerin, Tüm Üretici Köylü Sendikası’nda (TÜM KÖY SEN) örgütlenmesi gerektiğini ve taleplerini savunması gerektiğini düşünüyoruz.

Yetkililerin sıcağı sıcağına yaptığı açıklamaların yarın çok geçerli olacağını tahmin etmiyoruz. Birçok çiftçinin küçük üretim yaptığı için ÇKS kaydı yok, kimisi ortak ekiyor, kimisi amcasının-dayısının tarlasını ektiği için zararının karşılanması da çok zor olacak.”

“BÜYÜK SERMAYEYE YAPILAN DESTEKLEMELER ÇİFTÇİYE DE YAPILSIN”

“Kredi borcu olanların kredileri faizsiz şekilde ertelenmeli. Üreticiye yapılan destek, büyük sermayeye yapılan vergi indirimi ve kredi desteklerinin yanında hiçbir şey değildir. Çiftçilere gayri safi milli hasılanın yüzde 1 oranında destek verilmesi gerekirken ne yazık ki bu oran binde 2 oranında.

Editör: Haber Merkezi

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Çorum’da da resmen bir facia yaşanmış. Burada devlet üreticiye sahip çıkmalı. Aksi halde tarım ülkesi olan bir yerde neredeyse açlıkla karşı karşıya kalacağız. Bundan sonra başka ülkelerden meyve ithal edilecek. Emeklinin durumu belli, üreticinin durumu belli. Bu yıl meyve de yiyemeyeceğiz.