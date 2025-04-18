İskilip yolu üzerinde 10 dönümlük alanda kiraz üretimi yapan Hüseyin Kılıçarslan’a ait kiraz bahçesi de yaşanan don nedeniyle büyük hasar gördü.

Ağaçlarının tamamının don nedeniyle yandığını belirten Kılıçarslan, “Şu anda tarımın bir zinciri koptu. Devlet önlem almazsa bu afetten üreticiler gibi tüketiciler de olumsuz etkilenecek” dedi.

20 yıldır kiraz üretimi yaptığını ve böylesi bir afetle hiç karşılaşmadığını kaydeden Kılıçarslan, “Adeta deprem gibi bir afet yaşadık” diyerek, zirai donun yaşandığı gece sabah kadar saman balyası yaktıklarını ve sis aleti çalıştırdıklarını ancak ürünlerini dondan kurtaramadıklarını söyledi.

Geçtiğimiz yıl 25 ton kiraz üretiminin olduğu bahçesinde bu yıl tüm ağaçların don nedeniyle yandığını ve ürün kaybının yüzde 100 olduğunu bildiren Kılıçarslan, yetkililerden hasar tespitlerini biran önce tamamlamalarını ve zarar gören çiftinin zararının karşılanmasını beklediklerini dile getirdi.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri borçlarının faizsiz olarak en az bir yıl süreyle ertelemesi gerektiğini ifade eden Kılıçarslan, sübvansiyon kredilerinin ise çoğaltılmasının önemli olduğunu bildirdi.

“ÜRETİCİ DE TÜKETİCİ DE BÜYÜK SIKINTI YAŞAYACAK”

Yaşanan afet nedeniyle üreticinin de tüketicinin de büyük sıkıntılarla karşılaşacağını söyleyen Kılıçarslan, “Üretici hasadın bitmesini bekliyordu. Hasat bittikten sonra elde edeceği gelirle borçlarını kapatacaktı, düğün yapacaksa düğününü yapacaktı, getirdiği tarım işçisinin maaşını ödeyecekti. Şimdi hiçbirini yapamaz hale geldi” dedi.

“TARIM ZİNCİRİNDE BİR HALKA KOPTU” “TARIM ZİNCİRİNDE BİR HALKA KOPTU”

Tarımsal üretimin bir zincir gibi olduğunu ve zincirdeki halkanın don afetiyle birlikte koptuğunu anlatan Kılıçarslan, “Tüketici meyveyi çok pahalı yiyecek” şeklinde konuştu.

Zirai donun meyvelerin yüzde 100’ünü kuruttuğunu, bununla birlikte buğday, arpa ve şeker pancarını da olumsuz bir şekilde etkilediğini kaydeden Kılıçarslan, gerek çiftçi destek ödemelerinin, gerekse de TARSİM’in çiftçinin derdine derman olamayacağını belirterek, yetkililerden daha ciddi adım atmalarını beklediklerini söyledi.