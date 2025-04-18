İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, geçtiğimiz günlerde etkili olan ve ülke genelinde büyük tarımsal zarara yol açan zirai don felaketiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erkan Yıldız ve beraberindekiler Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir’i de makamında ziyaret ederek bir süre konu hakkında görüştü.

İYİ Parti İl Başkanı Yıldız, özellikle 10-14 Nisan tarihleri arasında etkisini artıran don olaylarının, başta Çorum olmak üzere birçok ilde tarım üretimini ciddi şekilde etkilediğini belirtti.

“REKOLTE KAYBI

% 65-90 ARASI”

Zirai donun Şubat ayı sonunda etkisini göstermeye başladığını ve Nisan ayında zirveye ulaştığını dile getiren Erkan Yıldız, sahada yapılan çalışmalar sonucu zararın tahmin edilenden çok daha büyük olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Yıldız, “Adeta bir felaket boyutunda. Çorum merkez ve ilçelerinde kiraz, vişne, elma, şeftali, kayısı, ceviz, üzüm, patates, şeker pancarı, buğday ve ayçiçeği gibi ürünlerde %60 ile %95 arasında rekolte kaybı yaşanmıştır” dedi.

“TÜKETİCİ DE ETKİLENECEK”

İYİ Parti İl Başkanı Yıldız, tarım sektörünü vuran bu doğal afetin yalnızca üreticiyi değil, dolaylı yoldan tüketiciyi de vuracağını belirtti. “Üretimin düşmesi fiyatlara da yansıyacak. Bu yüzden hem üreticinin hem tüketicinin korunması için acil müdahale şart,” ifadelerini kullandı.

“TBMM’DE KANUN

TEKLİFİ VERİLDİ”

İYİ Parti olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bir araştırma önergesi verdiklerini hatırlatan Yıldız, önergenin kapsamını şu şekilde özetledi:

“Zirai donun tarım sektörüne etkileri. Afet sonrası kamu müdahalelerinin yeterliliği. Hasar tespit süreçlerinin sağlıklı işleyip işlemediği. TARSİM sigortasının işleyişi ve reform ihtiyacı. Tarımsal erken uyarı sistemleri ve iklim adaptasyonu. Çiftçilerin borç yüküyle mücadele için alınabilecek ekonomik önlemler”

Buna ek olarak İYİ Parti’nin yaşanan afetlerin yasal bir zemine oturtulabilmesi için “Tarımsal Afet Bölgesi” ilanı konusunda bir kanun teklifi hazırladıklarını duyuran Erkan Yıldız, tüm siyasi partilere bu teklifin arkasında durmaları çağrısında bulundu.

“ÇİFTÇİ İÇİN SOMUT

ADIMLAR ATILMALI”

Erkan Yıldız, çiftçilerin ekonomik açıdan desteklenmesi adına şu somut talepleri dile getirdi:

“Doğal afetten etkilenen bölgelerin “Tarımsal Afet Bölgesi” ilan edilmesi. Çiftçilerin borçlarının en az bir yıl ertelenmesi ve yeniden yapılandırılması. %0 faizli, 2 yıl geri ödemesiz kredi sağlanması. Sulama ve elektrik giderlerinin %50’sinin Hazine tarafından karşılanması. Hasar gören üreticilere dekar başına 10.000 TL doğrudan gelir desteği verilmesi. Elektrik tarifelerinin sabit ve öngörülebilir hale getirilmesi. İl ve ilçelerde yerel kriz komisyonlarının kurulması”

ÇAĞRI YAPTI

Konuşmasının sonunda Çorum’daki tüm siyasi aktörlere çağrıda bulunan İYİ Parti İl Başkanı Yıldız, “Gelin bu konuda birlikte hareket edelim. Yıllardır üreterek bizi ayakta tutan çiftçimizi, şimdi biz ayağa kaldıralım” dedi.

Editör: RIFAT KARA