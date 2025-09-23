MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ile birlikte MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret eden Başkan Dere, önümüzdeki hafta sonu yapılacak açılış, temel atma ve yağlı güreş programlarına davet etti.

BAHÇELİ, SUNGURLULULARA SELAM GÖNDERDİ

Sungurlu Belediye Başkanı Dere, Bahçeli’nin Sungurlululara selam gönderdiğini ifade ederek, “Bilge Liderimiz, Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli Beyefendiyi makamında ziyaret ettik. MHP Genel Sekreter Yardımcımız ve Çorum Milletvekilimiz Vahit Kayrıcı ile birlikte saygıdeğer Genel Başkanımızı hafta yapacağımız Açılış-Temel Atma-Güreş programlarının davetiyesini takdim ederek hemşehrilerimizin selamlarını ilettik. Muhterem Genel Başkanımız Devlet Bahçeli de tüm hemşehrilerimize selamlarını bu vesileyle iletmek istiyorum. Nazik kabulleri, Sungurlu'muza olan ilgileri ve destekleri için Sayın Genel Başkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Rabb'im başımızdan eksik etmesin.” dedi.

Muhsin Dere ayrıca MHP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Edip Semih Yalçın, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Genel Sekreter İsmet Büyükataman, Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı, Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy’u da Genel Merkez’de makamlarında ziyaret ederek 27-28 Eylül 2025 Cumartesi ve Pazar günleri düzenlenecek açılış, temel atma ve geleneksel yağlı güreş organizasyonu davetiyelerini iletti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ