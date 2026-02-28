Şehrimizde amatör futbolun en önemli merkezlerinden biri olan Devane Sahası, ne yazık ki uzun süredir çözülemeyen sorunlarla gündemde. Sporun gelişmesi için büyük emek veren kulüpler, antrenörler, hakemler ve sporcular; saha çevresindeki eksiklikler nedeniyle zorluk yaşamaya devam ediyor.

AMATÖR EVİ SAHAYA ÇOK YAKIN İNŞA EDİLİYOR

Devane Sahası’nda yapımı süren Amatör Evi binasının sahaya olan mesafesi, güvenlik açısından soru işaretlerini beraberinde getirdi. Binanın tel örgüye oldukça yakın konumlandırılması, özellikle sert şutlarda camların zarar görme ihtimalini artırıyor. Bu durum, hem maddi hasar hem de güvenlik riski açısından dikkat çekiyor. Bu nedenle tel örgülerin yükseltilmesi ve ek güvenlik önlemlerinin alınması gerektiği ifade ediliyor. Spor camiası, yetkililerin bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmasını bekliyor.

PETEKLER MAÇ BAŞLADIKTAN SONRA YANDI

Bugün oynanan Akademik Lig maçlarının programı günler öncesinden belli olmasına rağmen, sahadaki ısıtma sisteminin çalışmaması tepki çekti. Özellikle soğuk hava şartlarında sahada mücadele edecek olan genç sporcular ve teknik heyetlerin maç öncesi herşeyi soğuk bir ortamda yapması da işin başka bir yüzü.

Petekler yandı evet ama ne zaman?

Maç başladıktan 15 dakika sonra.

SKORBORD VAR, KULLANACAK GÖREVLİ YOK

Devlet tarafından sahaya kazandırılan skorbord sistemi de bugün oynanan maçta işlevsiz kaldı. Saat 11.00’de başlayan karşılaşmanın ikinci yarısı oynanmasına rağmen skorbordun çalıştırılmadığı görüldü. Fiziki yatırımın yapılmış olmasına rağmen görevlendirme eksikliği nedeniyle sistemin kullanılmaması, tesis yönetimi konusundaki koordinasyon sorununu bir kez daha gözler önüne serdi.

SEYYAR TUVALETLERİN HİJYEN DURUMU TEPKİ ÇEKİYOR

Devane Sahası’nda uzun süredir kullanılan seyyar tuvaletlerin hijyen durumu ise spor camiasının en fazla şikâyet ettiği konuların başında geliyor. Yoğun kullanım nedeniyle temizlik ve bakımın yetersiz kaldığı belirtilirken, özellikle genç sporcuların ve misafir takımların bu koşullarla karşı karşıya kalmasının üzücü olduğu ifade ediliyor.

AMATÖR FUTBOL DAHA FAZLA DEĞERİ HAK EDİYOR

Devane Sahası, her hafta onlarca maça ev sahipliği yapan, yüzlerce sporcunun ter döktüğü önemli bir spor alanı. Ancak mevcut eksiklikler, amatör futbolun hak ettiği şartlarda oynanamadığını gösteriyor. Sporun gelişimi için yapılan yatırımların, aynı zamanda düzenli bakım, yönetim ve planlamayla desteklenmesi büyük önem taşıyor.Spor camiası, Devane Sahası’ndaki bu sorunların en kısa sürede giderilmesini ve amatör futbolun daha sağlıklı, güvenli ve modern şartlarda oynanabileceği bir ortam oluşturulmasını bekliyor.