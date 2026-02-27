Arca Çorum FK’nın Süper Lig’e yükselme mücadelesi verdiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde ikinci yarının geride kalan 8 haftalık periyodunda oluşan puan durumuna göre liderlik koltuğu Amed’den Erzurumspor’a geçti. Arca Çorum FK ise Amed’le dördüncülüğü paylaştı.

ÇORUM FK 15 PUAN TOPLADI

Süper Lig hesapları yapan Arca Çorum FK, ikinci yarının geride kalan 8 haftalık periyodunda 5 galibiyet, 3 yenilgi aldı ve 15 puan topladı. Sezonun ilk yarısını 32 puanla 6.sırada tamamlayan Arca Çorum FK, ikinci yarının puan tablosunda averajla 5.sırada yer aldı.

ZİRVE ERZURUM’UN

Sezonun ilk yarısını 39 puanla lider tamamlayan Amedspor, ikinci yarıda Arca Çorum FK gibi 15 puan topladı ve ikinci yarının puan tablosunda zirvedeki yerini kaybetti. Diyarbakır temsilcisi, Arca Çorum FK’ya 1 golle üstünlük sağladı ve averajla 4.sırada yer aldı.

İlk yarıyı 33 puanla 4.sırada tamamlayan Erzurumspor, ikinci yarıda müthiş bir çıkış yaptı. 8’de 8 yapan Erzurumspor topladığı 24 puanla ikinci yarının lideri oldu.

Erzurumspor’u 7 galibiyet, 1 beraberlik alarak 22 puan toplayan Esenler Erokspor takip etti. İlk yarıyı 34 puanla 3.sırada tamamlayan İstanbul ekibi ikinci yarıda 2.sıraya yerleşti.

MANİSA’DAN MÜTHİŞ ÇIKIŞ

Arca Çorum FK’nın bu haftaki rakibi Manisa FK da ikinci yarının en başarılı ilk 3 takımı arasına girmeyi başardı. Siyah-beyazlı ekip 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı ve topladığı 17 puanla ikinci yarının puan tablosunda 3.sıraya yerleşti.

İkinci yarıda İstanbulspor 14, Bodrum FK, Keçiörengücü, Bandırmaspor ve Sarıyer 13’er, Iğdır FK, Vanspor ve Ümraniyespor 11’er, Sivasspor 10, Boluspor 9, Pendikspor 8, Serikspor 3, Sakaryaspor 2, Hatayspor ve Ümraniyespor 1’er puan topladılar.