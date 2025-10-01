Türkiye Karate Federasyonu’nun 2025 yılı Faaliyet programında yer alan Ümitler-Gençler ve U21 Karate Şampiyonası Çorum’dan alındı.

Karate Federasyonu, Yurt genelinden 2 bin sporcunun mücadele edeceği ve aynı zamanda Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek sporcuların belirleneceği Türkiye Şampiyonası’nın 10-12 Ekim tarihlerinde Çorum’da yapılacağını duyurmuştu. Şampiyona için geri sayım başlarken, flaş bir gelişme yaşandı. Okulların açılması ve yurtların tamamen dolu olması, otellerin de ihtiyacı karşılayamayacak durumda olması nedeniyle şampiyonanın Çorum’da yapılamayacağı Federasyona bildirildi.

Türkiye Karate Federasyonu, bu gelişme üzerine yaptığı değerlendirmede şampiyonayı 24-26 Ekim’de yapılmak üzere Elazığ’a verdi. Konuyla ilgili Türkiye Karate Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “10-12 Ekim tarihlerinde Çorum’da yapılması planlanan Türkiye Ümit-Genç-U21 Karate Şampiyonası, konaklama sebebiyle iptal edilmiştir. Şampiyona, 24-26 Ekim tarihleri arasında Elazığ’da gerçekleştirilecektir” ifadeleri kullanıldı.