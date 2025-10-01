Amasya’da, 21-24 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Dokuz Kumalak ve Mangala Turnuvası’nda derece yapan Çorumlu sporcular, İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar tarafından ödüllendirildi.

İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, makamında düzenlenen ve okul müdürleri ile bazı öğretmenlerin de hazır bulunduğu ziyarette, öğrencileri ve antrenör Abbas Kolcu’yu elde ettikleri derecelerden dolayı tebrik ederek çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. Çağlar, “Bu başarılarla Çorum’un adını uluslararası arenada gururla duyurdunuz. Hepinizi yürekten kutluyorum” dedi.

Bekir Aksoy İlkokulu öğrencisi Yusuf Ünal, mangala genel kategorisinde şampiyon olarak altın madalya, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu öğrencisi Sarp Burak Kolcu ise U-14 kategorisinde şampiyon olarak altın madalya kazanmıştı. Ayrıca, aynı zamanda zeka oyunları antrenörü Abbas Kolcu da mangala büyükler kategorisinde gümüş madalya kazanmıştı.