Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) E Grubu 4.hafta maçında Çorum Belediyespor sahasında Trabzonspor’u konuk edecek. İlk haftayı BAY geçtikten sonra ikinci hafta sahasında Atakum Gelişim’e mağlup olan Çorum Belediyespor, hafta içi ise deplasmanda Erzincan İliç Doğaspor’u yenerek ilk galibiyetini almıştı. Yarın ise sahasında Trabzonspor ile 4.hafta maçında karşılaşacak olan Çorum’un dev adamları Trabzonspor’u da yenerek üst üste ikinci galibiyetini almak istiyor. Yarın Çorum Yeni Spor Salonu’nda oynanacak olan bu karşılaşma saat 15.00’de başlayacak.

Editör: RIFAT KARA