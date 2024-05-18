Çorum Emniyet Müdürlüğü ve Çorum Belediyesi iş birliğinde “İnsana Yolculuk” konulu konferans düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak katılan Emniyet Müdürü ve ressam Ahmet Sula, tecrübelerini gençlerle paylaşarak, tavsiyelerde bulundu.

Toplumdaki değerler yozlaşmasına dikkat çeken Sula, “Toplum olarak öyle bir hale geldik ki maalesef dedikodu, hasetlik, fitne, fesatlığı cömertçe yapıyoruz. Bir kez de cömertçe karşımızdakini, etrafımızdakileri tebrik edelim, takdir edelim, teşekkür edelim. Bu güzel ahlakı fark ettirmek için burada sizlerleyiz” dedi.

“ÇOCUKLARA DEĞER VERMEDİKÇE İYİLİK YAPMIYORUZ”

Konferansta velilere de seslenen Sula, “Büyükler olarak çocuklarımıza bakış açımızla değer vermedikçe bu çocuklara iyilik yapmıyoruz. 'Bunlar Z kuşağı, kıymet bilmiyorlar, aklı bir karış havada', bu gençler bir sonuç sebep biziz. Gerçek yetenekleri hiçbir zaman göremiyoruz. Bir derdim var. Sizleri iyi bir geleceğe hazırlamak. Bütün mesele birikimlerim ve tecrübelerimi size aktarabilmek” ifadelerini kullandı.

“MESELE FARK ETTİRMEKTİR”

Varlık sebebinin fark ettirmek olduğunu anlatan Sula, “Ben, 20’li yaşlarda hayatın bilmek olduğunu öğrendim. Okumak bütün mesele bilgidir dedim. 30’lu yaşlarımda yanıldığımı anladım. Mesele sadece bilmek değil yapabilmek dedim. Bakıyorum insanların yüzde 100’ü biliyor. Hele de bu gençlik. Her şeyi biliyor. Bilgiye çok hızlı ulaşıyor. Sonra 40’lı yaşlarıma geldim. Yine yanıldığımı gördüm. Mesele ne bilmek ne yapabilmekmiş mesele fark etmekmiş. O yüzden farkındalık çok kıymetli. Hayatta büyük mesele fark etmektir. Bazı insanlar gördüm. Yaptığı işlere baktığımızda göstermelik. Bu işleri insanlığa faydalı için mi yapıyorsun yoksa başka amaçla mı yapıyorsun. O yüzden bütün mevzu fark etmektir. Şimdi 50’li yaşlardayım. Güzel bir söz vardır. Dertsiz insan yüktür. Derdim olduğu için benim silahta, sanatta ve hayatta adeta varlık sebebim ne bilmek, ne yapabilmek ne fark etmektir. Artık benim varlık sebebim fark ettirmektir. Sizi size fark ettireceğim” şeklinde konuştu.



İyilerin gevşekliğinden şikayetçi olduğunu söyleyen Sula, “İnsanlar farklı görüşlere, farklı inançlara sahip olabilir. Bu sorun değil. İnsan ikiye ayılır. İyiler ve kötüler. Bütün mevzu hepimizin ne tarafta olduğudur. Bugün dünya kan kusuyor. Kanı kusan kim hep mazlum coğrafyalar. Eleştirenlerin, düşmanlarımın kötü söz söylemesinden saldırmasından korkmam. Ben iyilerin gevşekliğinden şikayetçiyim. Hayalleriniz hedefleriniz olmalı. Hedeflerinize ulaşmak için çalışmalısınız. Biz insanız, yaratılmış en şerefli varlığız. İnsan o kadar şerefli varlıktır ki birçok işi aynı anda yapabilir. Bu nedenle büyük düşünün. İnsanın akıllı olanını zeki olanına tercih ederim. Zeka anı ve günü kurtarır. Ama akıl hayat kurtarır. Karşınıza hem zeki ve akıllı insanlar çıkarsa yapışın bırakmayın” diyerek konuşmasını sürdürdü.

Kişisel gelişimin önemine dikkat çeken Sula, şunları kaydetti:

“Kişisel gelişim o kadar kıymetli ki hemen hemen hepimiz aynaya bakıyoruz. İnsanlara ve gençlere bakıyorum bir imaj çılgınlığı, bir görünüm, bir fark edilme hevesi var. Genç kızlarımıza bakıyorum dolgumu yaptırsam, işte botoks mu, erkeklere bakıyorum bir racon vari bakışlar. Aynaya bakıyoruz kızım güzelsin, oğlum bu karizma kimde var. Bir gün aynada teninize değil canınıza bakın. Bir gün kendimle yüzleştim. Kimsin, ne arıyorsun bu âlemde. Hangi yoldasın. Bununla başladı iç yolculuğum. Bu alemdeki en kudretli ilim kişinin kendisini bilmesidir. Eğer bu yolculuk olmazsa popülarite olarak düşük birileri geldiğinde kibirli bir insana dönüşürsünüz. Böyle olursanız kendinizden küçükleri ezer, büyüklerine de şirinlik yapar. Bu omurgasızlıktır. Gençler her zaman haddimizi bileceğiz. Bilmeyene de haddini bildireceksiniz. En değerli varlık kendinizsiniz. Kişi kendini sevmedikçe kendi iç yolculuğuna çıkmadıkça, kendiyle barışık olmadıkça ne hayvanı, ne bitkiyi, ne canlıyı sevemez.”

İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’ı sahneye davet eden Sula, “Arif Pehlivan, Türk polis teşkilatında varlığıyla onur duyduğum bir müdürümüzdür. Bir makama atanabilirsiniz ama önce adam olmak, sonra müdürlük yapmaktır. İşte o adam Arif müdürümüz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Konferansı Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ve öğrenciler katıldı.