Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Erol Afacan, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanı Meryem Karakoçak cinayetinin tüm sağlık çalışanlarını ve toplumu derinden sarstığını dile getirdi.

Kadınlara yönelik şiddet ve cinayetlerin kabul edilemez bir durum olduğunu dile getiren Afacan, “Meryem Karakoçak'ın uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Meryem Karakoçak, mesleğine ve ailesine bağlı, sevgi dolu bir insan ve örnek bir sağlık çalışanıydı. Onun trajik ölümü, tüm sağlık çalışanlarını ve toplumumuzu derinden sarsmıştır. Bu vahşetlerin son bulması için hepimize büyük görevler düşmektedir.” dedi.

"GEREKLİ ADIMLAR ATILMALI”

Meryem Karakoçak'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Afacan, tüm kamuoyunu bu tür vahşetlere karşı sessiz kalmamaya ve mücadeleye katılmaya çağırdı.

Meryem Karakoçak’ın bu vahşetin tek kurbanı olmadığını ifade eden Afacan, şöyle devam etti: “Her kadın, her insan şiddete ve cinayete karşı korunmalıdır. Bu konuda gerekli adımların atılması ve caydırıcı yaptırımların uygulanması için yetkililerden acil olarak harekete geçmelerini bekliyoruz. Meryem Karakoçak'ı saygıyla anıyor, Allah’tan rahmet ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.”