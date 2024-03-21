Büyüklerimizin bir sözü vardı: ‘Gözümle görmeden asla inanmam.’

Başkalarından duyduklarını ölçüp tartar. Sorup soruşturur. Kafasında oluşan sorulara mantığına uygun yanıtlar bulduktan sonra kararlarını verirlerdi.

Yıllardır amatör fotografçılıkla uğraşırım. Başarılı olamasam da en iyisini yapabilmek için çaba gösteriyorum. Amatörlük anlayışına uygun olarak çalışmalarımı sürdürüyorum. İşin içine para girdiğinde bazı insanlar, ellerine geçen fırsatı anlayışlarına uygun olarak kazanca dönüştürürler. Vatandaş yaptığı işin karşılığında para pul istemiyor. İyi kötü işlerine yarayacak kadar fotograf çekmesini biliyor. Bundan iyisi Şam’da kayısı! Fotografları (kendi deyimleriyle beleş olarak alanlar) teşekkür etmeye bile gerek duymuyor.

Geçtiğimiz günlerde fotograf çekmek için çağrıldım. Onu çek; bunu çek derken süre uzadı. Konuklar birer ikişer özürlerini bildirip ayrıldılar. Bütün çabalarım boşa çıkıyordu. Sonunda ertesi gün doktora gideceğimi söyledim. Beni son dakikaya kadar göndermek istemeyenler üstün zekalarıyla çözüm yolu buldular.

Doktora gideceğim. Analiz yapılacak. Film çekilecek. Hastaneye katkı payı öde, devletin parasını ödemediği ilaçları satın al. Günlerce reçetelere uygun olarak ilaç kullan. İlaçlar bitince yeniden doktora git. Akıllı insanın yapacağı iş değilmiş! Nefesi kuvvetli olan birinin okuyup üflediği suyu içince iyileşecekmişim.

Buraya kadar yaşananlar sadece beni ilgilendiriyor.

Çokbilmişlerin aklıyla hareket edenlere kargalar kılavuzluk edermiş. Kızına zengin koca mı arıyorsun; oğluna, ev işlerinden anlayan helal süt emmiş gelin mi getirmek istiyorsun, bilmem kimin yanına gideceksin. Oğlunda zeka geriliği mi var, şunun mübarek elini öpeceksin. Oğlun her girdiği sınavda birinci olacak. Çocuklarına nazar değmiş olabilir. Sizi çekemeyenler büyü yaptırabilir. Dünyalar güzeli biricik kızınızın kısmeti kapanmış olabilir. Kesinlikle Birileri kurşun döktürmüştür. Zalimlerin okuyup üflettiği yiyecekleri içecekleri farkında olmadan kullanmış olabilirsin!

Bu zekada olanların sayısı ne kadar? Yüzde altmışın içinde mi, yoksa dışında mı? Yaklaşan seçimlerde bunlardan aday olan var mı? Seçim sonuçlarını ne kadar etkileyecekler?

Nasrettin Hoca’nın deyimiyle, bilenler bilmeyenlere anlatsın!