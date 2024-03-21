Şiir şüphesiz ki ölümü de bilendir, ancak onu reddeden de odur.

Şuaranın zaman biliciliği, üst-gerçekçilik ve lâmekân oluşları da ol sebeptendir.

Sanatla/şiirle uğraşmakla sanatçı/şair olmanın arasındaki farkı da ilk hisseden onlardır. Ve bütün bunların kök hücresi de şiirin alınıp satılamayan tek şey oluşundadır ki tarih boyunca egemen güçler hep ondan korkmuşlardır.

Kâinatın yanında zerre tozu bile olmadığını hissedip / bilen şuaraya selam olsun.

Ey dünyalılar; Kâinat Şiir Günü kutlu olsun. O kâinat ki şiirin/sanatın bizatihi kendisidir.

Meraklısı için not: Kâinatta bir gün göz kırpmasından da kısadır şüphesiz, yıldızlara baktınız mı hiç? Bizim dünyadan gördüğümüz o göz kırpmaların kaçı ölü yıldızlardan yadigârdır acaba?



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Sait Maden’in tasarımı

Çorumlu şair, ressam, grafik sanatçısı, çevirmen, yayıncı Sait Maden’in 21 Mart Dünya Şiir Günü tasarımı…

Türkiye’nin yüz akı aydınlarından, sağlığında ÇORUM HABER’le de sanatsal paylaşımlarda bulunan Sait Maden’i, 2013 yılında 82 yaşında İstanbul’da kaybetmiştik.

Bu vesileyle, değerli hemşehrimizin anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.