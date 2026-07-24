Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı İbrahim Doğan, nakliyeci esnafının yaşadığı ödeme sorunları ve ticari araç sürücülerine uygulanan trafik cezalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Doğan, sektörün hem tahsilat süreçlerinde hem de trafik mevzuatı konusunda ciddi mağduriyet yaşadığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

"NAKLİYE ÜCRETİNİ TAHSİL ETMEK

VİCDANA BIRAKILIYOR"

Nakliye sektöründe banka aracılığıyla ödeme zorunluluğunun kayıt dışılığı önlemek açısından önemli olduğunu belirten Doğan, buna rağmen birçok esnafın teslim ettiği yükün ücretini zamanında alamadığını ifade etti.

Yükü zamanında ve sorunsuz şekilde teslim eden şoförlerin, “ödeme günümüzde EFT yapacağız” denilerek haftalarca bekletildiğini dile getiren Doğan, bu durumun nakliyeci esnafını ekonomik açıdan zor durumda bıraktığını söyledi.

“NAKLİYE FATURALARI ÇEK VE SENET GİBİ DEĞERLENDİRİLMELİ”

Yetkililere çağrıda bulunan Doğan, nakliye bedellerinin tahsilatının güvence altına alınması gerektiğini belirterek şu öneride bulundu:

“Nakliye faturaları, IBAN'ın bağlı olduğu bankaya ibraz edildiğinde ticaret hukukunda çek ve senet gibi işlem görmeli. Böylece ödeme süreçlerinde yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilebilir.”

TRAFİK CEZALARINA DÜZENLEME TALEBİ

İbrahim Doğan, ticari araç sürücülerinin trafik cezaları konusunda da yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu savundu.

Mesleği gereği sürekli trafikte bulunan ticari araç şoförleri ile yalnızca günlük ulaşım amacıyla araç kullanan sürücülerin aynı kurallara tabi tutulmasının hakkaniyetli olmadığını ifade eden Doğan, mevcut uygulamada tek bir ihlal nedeniyle birden fazla yaptırım uygulanmasının sektörü olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Doğan, “Ceza puanı, para cezası, ehliyetin geri alınması, aracın trafikten men edilmesi ve araç sahibine ceza uygulanması gibi yaptırımlar aynı anda devreye girebiliyor. Bir fiile birden fazla ceza verilmesi ticari araç şoförlerini zor durumda bırakıyor” dedi.

“NAKLİYE SEKTÖRÜ TEDARİK ZİNCİRİNİN TEMELİDİR”

Nakliye sektörünün üretim ve ticaretin temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çeken Doğan, "Nakliye olmazsa sanayi olmaz, ticaret olmaz, tarım olmaz. Doğumdan ölüme hayatın her alanında ulaşım ve nakliye sektörünün emeği var” ifadelerini kullandı.

Ticari araç sürücülerine yönelik trafik cezalarında ceza puanı veya para cezası gibi alternatif yaptırımların değerlendirilmesini isteyen Doğan, bunun sektörde görev yapan emekçi şoförlerin üzerindeki yükü hafifleteceğini söyledi.

Açıklamasının sonunda tüm meslektaşlarına seslenen Doğan, "Kazandığı her kuruşu alın teriyle hak eden tüm meslektaşlarıma kazasız, belasız, cezasız ve hayırlı işler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR