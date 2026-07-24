Çorum Belediyesi tarafından 38. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali etkinlikleri kapsamında "Çorum Yemekleri Yarışması ve Ödül Töreni" düzenlendi.

Kentin zengin mutfak kültürünün tanıtılması amacıyla Bedesten'de gerçekleştirilen organizasyona vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yarışmada 20 yarışmacı, Çorum'a özgü lezzetleri en iyi şekilde hazırlayarak jüri üyelerinin beğenisine sundu.

Yarışmada, Çorum su böreği, Çorum baklavası, Çorum kuru mantısı ve Çorum şekerlemesi olmak üzere 4 farklı kategoride değerlendirme yapıldı.

Yarışmacıların hazırladığı ürünleri, geleneksel tarife uygunluğu, lezzeti, kıvamı, sunumu, kullanılan yerel malzemeler ve özgünlük gibi kriterler doğrultusunda gastronomi alanında deneyimli isimlerden oluşan jüri üyeleri Alan Şefi Erkan Bacak, Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Öğretmeni Nuran Köse Özkurşunlu, Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Öğretmeni Ülkü Menşure Solak ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çatak değerlendirdi.

Hazırlanan stantlarda Çorum'un gastronomi değerleri arasında yer alan coğrafi işaretli ürünler sergilendi.

Program boyunca vatandaşlar hem yöresel lezzetleri tatma hem de kentin mutfak kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

Yarışma sonunda her kategoride dereceye giren katılımcılara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Buna göre, kategorilerinde birinci olan yarışmacılar 10 bin lira, ikinci olanlar 7 bin 500 lira, üçüncü olanlar 5 bin lira, mansiyon ödülüne layık görülen yarışmacılar ise 3 bin lira para ödülü aldı.

Yarışma, Çorum'un yöresel mutfak kültürünün tanıtılmasına katkı sağlarken, festival programına da renk kattı.

Çorum Belediyesi tarafından 38. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen Çorum Yemek Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Yarışmada su böreği, Çorum şekerlemesi ve Çorum baklavası kategorilerinde dereceye giren yarışmacılar ödüllerine kavuştu. Kategorilerde mansiyon ödülü 3 bin TL, üçüncülük ödülü 5 bin TL, ikincilik ödülü 7 bin 500 TL, birincilik ödülü ise 11 bin TL olarak verildi.

Yarışmada birincilik ödülleri su böreğinde Perihan Koç, Çorum şekerlemesinde Emine Keşlek, Çorum baklavasında Nazmiye Berberoğlu kazandı. Yarışmacılara ödülleri Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın eşi Feyza Aşgın tarafından takdim edildi.



İkincilik ödüllerini su böreğinde Ayfer Temur, Çorum şekerlemesinde Perihan Koç, Çorum baklavasında Nilgün Gülkeskin aldı. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alan tarafından verildi.

Üçüncülük ödülleri su böreğinde Emine Keşlek, Çorum şekerlemesinde Seda Tekkeli, Çorum baklavasında ise Perihan Koç'a verildi. Ödülleri Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yabat takdim etti.

Mansiyon ödülünü üç kategoride birden başarı gösteren Nazmiye Berberoğlu aldı. Ödülü, Çorum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Eray Çetinkaya tarafından takdim edildi.

Başkan Yardımcısı Yabat: "Çorum mutfağı gelecek kuşaklara aktarılmalı"

Ödül töreninde konuşan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yabat, Çorum'un tarihi ve kültürel zenginlikleri kadar mutfak kültürünün de büyük önem taşıdığını belirtti.

Hitit tabletlerinde yer alan yemek tariflerinin bugün de yaşatıldığını, yüzyıllar öncesine ait vakfiyelerde ise Çorum baklavasına rastlandığını ifade eden Yabat, yöresel lezzetlerin korunarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi.

Yarışmaya katılan tüm yarışmacılara ve jüri üyelerine teşekkür eden Yabat, 38. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali kapsamındaki etkinliklerin devam ettiğini belirterek vatandaşları festivale katılmaya davet etti.