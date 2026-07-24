DSİ 5. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda Çorum'daki barajların güncel doluluk oranları hakkında bilgi verdi.

Kentte içme suyu ve tarımsal sulama açısından herhangi bir sıkıntı bulunmadığını belirten Yaroğlu, Çorum'daki 6 barajın ortalama doluluk oranının yüzde 51 seviyesinde olduğunu söyledi.

Barajlardaki doluluk oranlarını tek tek paylaşan Yaroğlu, Çorum Barajı'nın yüzde 102 doluluk oranıyla kapasitesinin üzerinde su tuttuğunu, Alaca Barajı'nın ise yüzde 95 doluluk seviyesine ulaştığını ifade etti.

Çorum'daki barajların güncel doluluk oranları şöyle:

Yenihayat Barajı: Yüzde 55

Çorum Barajı: Yüzde 102

Alaca Barajı: Yüzde 95

Hatap Barajı: Yüzde 50

Koçhisar Barajı: Yüzde 50

Obruk Barajı: Yüzde 47

Yaroğlu, mevcut su seviyelerinin hem içme suyu ihtiyacını hem de sulama faaliyetlerini karşılayacak düzeyde olduğunu vurguladı.