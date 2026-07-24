Çalgan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, 31 Aralık 2024'te hızlı demir yolu projesinin ihalesinin yapıldığını, 2025 yılının Nisan ayında ise temel atma töreni düzenlendiğini söyledi.

Bölgede yaklaşık 1,5 yıldır çalışma yapıldığını belirten Çalgan, "Projenin fiziki ilerleme oranı yüzde 33.37'dir. Nakdi gerçekleşme oranı da yüzde 30,53'e ulaşmıştır. İnşallah bir sonraki Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda Devlet Demiryolları yetkilisinden bu oranların üzerinde bir ilerlemeyi burada konuşuyor olacağız." dedi.

Demir yolu hattında çalışmaların kamu kurumlarının koordineli çalışmasıyla, hızla ilerlediğine dikkati çeken Çalgan, "Bu kurumların işbirliği ve sonuç odaklı çalışması olmaması halinde bu mesafeleri alamazdık. Çok şükür bu konuda herhangi bir aksaklığa meydan vermeden, hızla bu işleri yürütüyoruz. Yine yüklenici firmayı da tebrik etmek lazım. Çünkü iyi çalışıyorlar gerçekten. 24 saat esasına göre çalışıyorlar. Adı gibi hızlı ilerliyor proje. İnşallah hayırla neticelenmiş olacaktır." diye konuştu.

Çorum'da demir yolu projesi haricinde kamu kurum ve kuruluşlarının 2026'nın ill 6 ayında 303 yatırım projesi yürüttüğünü ifade eden Çalgan, şunları kaydetti:

"Bu projelerin toplam tutarı 136 milyar 670 milyon liradır. Önceki yıllar harcama tutarı 44 milyar lira. 2026 yılı ödeneği 37 milyar 413 milyon lira. 2026 yılı 2. izleme dönemi itibarıyla harcama tutarı da 11 milyar 486 milyon liradır. 2026 yılı nakdi gerçekleşme oranı yüzde 30.7 oranındadır."

Çalgan, kamu kurumlarının temsilcilerinden çözüm odaklı çalışmalarını ve başlamayan projelere bir an önce başlanmasını beklediğini sözlerine ekledi.

Kentteki kaymakam ve belediye başkanlarının katıldığı toplantıda çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yatırım projeleri hakkında sunumlar yaptı.