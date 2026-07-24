Cumhuriyet Halk Partisi’nden resmen ayrılan Özgür Özel, yeni partisinin ismini “Yeni Parti” olarak duyurdu.

Yeni Parti’nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına sunuldu.

CHP rozetini çıkartarak “Yeni Parti” rozetini takan Özgür Özel, “Yol Cümleden Uludur… YENİ’den Başlıyoruz… Yürüyelim Arkadaşlar” diyerek yeni bir mücadele başlangıcı için kolları sıvadı.

Özgür Özel ile birlikte 91 milletvekili CHP’den istifa etti. Böylelikle TBMM’de milletvekili sayısı 44’e indi, CHP Ana Muhalefet Partisi olmaktan çıktı. Özel ve 91 milletvekilinin kurduğu YENİ Parti için başvuru yapıldı. Başvurunun ardından da YENİ Parti logosu açıklandı.

Öte yandan Özgür Özel, YENİ Parti'nin kuruluş evraklarının imzalanmasının ardından partinin resmi X hesabı da duyuruldu. Özgür Özel X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda yeni logoyu ve İçişleri Bakanlığı'na yapılan başvurunun işleme alındığını gösteren belgeyi paylaştı. Özel paylaşımı şu şekilde:

“YENİ Parti’yi kuran, milletimizdir.

İşçinin YENİ Partisi

Emeklinin YENİ Partisi

Memurun YENİ Partisi

Esnafın YENİ Partisi

Çiftçinin YENİ Partisi

Kadınların YENİ Partisi

Gençlerin YENİ Partisi

Türkiye’nin YENİ Partisi…

Hayırlı, uğurlu olsun”

Muhabir: Haber Merkezi