Çorum’un uzun yıllardır çözüm bekleyen ulaşım yatırımlarından biri olan İlim Yayma Cemiyeti Farklı Seviyeli Kavşağı 690 milyon liraya ihale edildi.

Edinilen bilgilere göre, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından pazarlık usulüyle gerçekleştirilen 'Çorum İlim Yayma Cemiyeti Kavşağı ve Bağlantı Yolları Yapım İşi' ihalesini, Yusuf Korkmaz'ın sahibi olduğu Öz Yapıcılar İnşaat kazandı.

İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katılan Karayolları Samsun Bölge Müdür Yardımcısı Alican Birincioğlu, ihaleyi alan yüklenici firmanın İlim Yayma Kavşağı’nda önümüzde hafta çalışmalara başlayacağını söyledi.

Birincioğlu, kavşaktaki çalışmanın bu yıl bitmeden bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek proje kapsamında İlim Yayma Kavşağı önümüzdeki hafta trafiğe kapatılarak yapım çalışmalarına başlanacak.