Milli Eğitim Bakanlığı tarafından milli birlik ve beraberlik vurgusu ile yayınlanan genelge uyarınca tüm kademedeki öğrenciler yurt genelinde ilk derste Cumhuriyetin kuruluş destanını konu alan “Cumhuriyete Doğru” tiyatro oyunundan çekilen görüntülerin sinematografik kurgusundan oluşan “Dersimiz Cumhuriyete Doğru” isimli filmi izledi.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü de ilimizdeki tüm okullarda Cumhuriyet Haftası etkinlikleri çerçevesinde, kuruluş destanını konu alan filmin öğrencilere izletirdi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada: “Dersimiz Cumhuriyet'e Doğru filmiyle ilk dersimizi başlattık. 101 yıl önce bugün, milletimizin azmi ve kararlılığıyla Cumhuriyet'in temelleri atıldı. 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet, özgürlük, eşitlik ve halk iradesinin simgesi oldu. Bugün bizlere düşen, bu emaneti korumak ve geleceğe taşımak. Geleceğin mimarlarıyla bir arada, Cumhuriyet'in değerlerini daha iyi anlamak için bu yolculuğa çıkıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Editör: Haber Merkezi