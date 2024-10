Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeni ile yazılı bir açıklama yaparak Cumhuriyetin 101’nci yıldönümünü kutladı.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yılını, büyük bir coşku ve gururla kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek 29 Ekim 1923’te Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kurulan Cumhuriyetin bağımsızlık ve özgürlük yolunda atılan en büyük adımlardan biri olarak tarih sahnesindeki yerini aldığını söyleyen Erol Afacan, “Bugün, o büyük adımın üzerinden tam 101 yıl geçti. Bu süre zarfında Türkiye Cumhuriyeti, karşısına çıkan her türlü zorluğa rağmen dimdik ayakta durarak, çağdaş ve demokratik bir ülke olma yolunda önemli mesafeler kat etti” dedi.

Cumhuriyetin yalnızca bir yönetim şekli değil, aynı zamanda halkın iradesini temel alan, bireyin hak ve özgürlüklerini koruyan bir yaşam biçimi olduğunu kaydeden Afacan: “Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu, halkın kendi kaderini tayin etme hakkının sağlandığı bu yönetim şekli, Türk milletine kendi iradesini ve hürriyetini kazandırmıştır. Atatürk’ün “En büyük eserim” diyerek emanet ettiği bu kıymetli miras, bizlere sadece bir emanet değil, aynı zamanda onu koruma ve yüceltme sorumluluğunu da yüklemektedir” diye konuştu.

“Cumhuriyetin 101. yılı, bizler için geçmişimizi anmak, geleceğimizi şekillendirmek ve Türkiye Cumhuriyeti’ni muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için büyük bir motivasyon kaynağıdır” diyen Eczacı Odası Başkanı Afacan, geçtiğimiz 101 yılda ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel alanda önemli ilerlemeler kaydettiğini, sanattan bilime, sağlıktan eğitime kadar her alanda dünya ile rekabet edebilecek seviyeye geldiğimizi de bildirdi.

Bu gelişim sürecinde, eczacıların da Cumhuriyet değerlerinin ışığında toplum sağlığını koruma ve iyileştirme misyonunu büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getirdiklerini ve getirmeye devam ettiklerini de bildiren Afacan mesajında şu görüşlere yer verdi; “Cumhuriyetin bize öğrettiği en önemli değerlerden biri, birlik ve beraberlik ruhudur. Türk milletinin, en zorlu zamanlarda bile nasıl kenetlendiğini, bağımsızlık ve özgürlük için nasıl bir araya geldiğini tarih defalarca göstermiştir. Bugün de ülkemizin karşı karşıya olduğu her türlü zorlukta, bu birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmek, Cumhuriyetimizin 101. yılına en anlamlı katkıyı yapacaktır.

Ata’nın çizdiği çağdaşlık yolunda ilerlerken, Cumhuriyetin kazanımlarını koruma ve kazanımları gelecek nesillere aktarma sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Cumhuriyetimizin temel değerleri olan demokrasi, laiklik, eşitlik ve adalet, bizler için yol gösterici olmaya devam ediyor. Ülkemizin her bir ferdinin hak ettiği aydınlık yarınlara ulaşmak için durmaksızın çalışmak, en büyük görevimizdir.

Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bağımsızlık mücadelesinin kahramanlarını, vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Onların bıraktığı mirası koruyacak, Cumhuriyetimizin değerlerini daha da ileri taşıyacak ve gelecek nesillere güçlü bir Türkiye bırakmak için var gücümüzle çalışacağız.

Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun! Bu büyük bayramda, milletimizin her bir ferdinin yüreği aynı coşkuyla atmakta, aynı inançla geleceğe bakmaktadır. Cumhuriyetin aydınlattığı yolda, hep birlikte, el ele, daha nice 101 yıllara yürümek dileğiyle. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!”

