UNESCO’nun katkılarıyla düzenlenen 9. Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu, Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof.Dr. M. Öcal Oğuz’un önderliğinde gerçekleştirildi.

Somut Olmayan Kültürel Miras Komitesi’nde yer alan, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi, hemşehrimiz Prof.Dr. Evrim Ölçer Özünel de, “Yerel Yönetimler ve Sürdürülebilir Kalkınma İlişkisi” konulu bir sunumla programa katıldı.

Ziraat Mühendisi, merhum Erhan Ölçer ile emekli öğretmen Emel Ölçer’in kızı, YAZILIKAYA Yayın Kurulu Üyesi, ressam Şahika Çağlar’ın da yeğeni olan Prof. Özünel, kalkınma amaçları çerçevesinde yerel yönetimlerin rolünü, somut olmayan kültürel mirasın korunması ve yaşatılması bağlamında değerlendirdi.