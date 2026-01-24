Ressam Sebahat Arslan, “Özgürlüğün İzinde Atlar – 2” adlı kişisel resim sergisiyle Ankara’da sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, bugün saat 17.30’da Akdora Art Gallery’de açılacak ve 4 Şubat 2026 tarihine kadar izlenebilecek.

Sanatçının soyut anlatım diliyle ürettiği eserlerinde özgürlük, hareket ve içsel direnç temaları öne çıkıyor. Katmanlı boya teknikleri ile toprak ve mavi tonların birlikte kullanıldığı çalışmalar, izleyiciyi güçlü bir görsel anlatıya davet ediyor.

Akdora Art Gallery, Çankaya’da Hilal Mahallesi Sukarno Caddesi’nde bulunuyor.